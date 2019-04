ITALIJA BRUJI O SRAMOTNOM INCIDENTU U CAGLIARIJU: Allegriju pukao film: ‘Zna se što treba učiniti s tim idiotima’

Nakon utakmice oglasio se i igrač koji je bio predmet uvreda

U susretu 30. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je na gostovanju pobijedio Cagliari sa 2-0 premda je nastupio bez nekoliko standardnih prvotimaca među kojima je bio i Mario Mandžukić.

Aktualni prvak je nastupio bez Cristiana Ronalda, Paula Dybale, Juana Cuardada, Andrea Barzaglija i Leonarda Spinazzole koji su izvan stroja zbog ozljeda, Mario Mandžukić nije nastupio jer ima temperaturu, Sami Khedira ima problema sa srcem, dok Douglas Costa još nije posve spreman. Pobjedu torinskoj “Staroj dami” donijeli su Leonardo Bonucci (22) i Moise Kean (85). Za domaći sastav je cijeli susret igrao Dario Srna, dok Filip Bradarić nije nastupio.

Gađali ga bocama

Ovaj susret obilježio je i rasistički ispad domaćih navijača uperen prema Keaneu. On im je odgovorio golom i proslavom pred tribinom na kojoj su se nalazile najvatrenije pristalice Cagliarija. Nakon toga gađali su ga raznim predmetima i bocama.

“Nisam čuo ništa jer sa bio fokusiran na utakmicu. U ovakvim situacijama morate biti pametni. Ne bi trebali provocirati ljude. To, naravno, ne opravdava idiote u publici. Kao i u životu, postoje idioti koji rade glupe stvari i sve pokvare. Govoriti stalno o tome ne pomaže. Moramo koristiti kamere, identificirati one koji to rade i kazniti ih. To je vrlo jednostavno. Treba ih identificirati i kazniti ih, ne s jednom ili dvije godine, nego im doživotno zabraniti dolazak na stadion. Posjedujemo tu tehnologiju, to se može napraviti ako vlasti to žele. Problem je što to u stvari ne žele napraviti”, poručio je poslije utakmice trener Juvea Massimilino Allegri.