Švedski nogometni majstor Zlatan Ibrahimović (39) poslao je jasnu poruku Interovom napadaču Romelu Lukakuu nakon pobjede u gradskom derbiju (2-1) u kojem je zabio oba gola za “Rossonere”.

“Milano nikada nije imao kralja, već ima Boga,” napisao je 39-godišnji Ibrahimović na Twitteru.

Bio je to njegov odgovor Belgijancu, koji je u veljači nakon posljednjeg “Derby della Madonnina”, u kojem je Inter slavio s 4-2, napisao “Stigao je novi kralj u grad”. Osam mjeseci kasnije Ibra je odgovorio u svom stilu. Otkako je u prosincu prošle godine po drugi put stigao u redove Rossonera, Ibrahimović je u 23 nastupa zabio 16 golova.

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020