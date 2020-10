ISTRAŽUJE SE NAMJEŠTANJE NA ROLAND GARROSU, TENISAČICE UPLATILE VELIK NOVAC PA IZGUBILE? Pogledajte najsporniji trenutak meča

Francuska policija pokrenula je istragu zbog sumnje da je namješten susret prvog kola ženskih parova na Roland Garrosu u kojem su u srijedu Rumunjke Patricia Maria Tig i Andreea Mitu svladale Amerikanku Madison Brengle i Ruskinju Janu Sizikovu sa 7-6 (8), 6-4, objavio je njemački dnevnik Die Welt.

Navodno su kladionice dobile veliki broj uplata na to da će američko-ruski par izgubiti peti gem drugog seta bez dobijenog poena, što se je i dogodilo. Ruskinja Sizikova je u tom gemu na svoj servis napravila dvije dvostruke servis pogreške.

Confirmed by sources: first round match @rolandgarros between Mitu/Tig and Brengle/Sizikova under suspicion of #matchfixing. Bookmakers noticed abnormal betting – 2nd set, 5th game. Further police investigation.

TIU & Sportdar declined to comment about the case | @welt

— Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 3, 2020