‘ISTINA JE DA SU ME HTJELI NEKI TALIJANSKI KLUBOVI, ALI…’: Olmo otkrio zbog čega je odabrao transfer u Leipzig

Olmo je u zimskom prijelaznom roku napustio redove zagrebačkog Dinama

Španjolski nogometaš Dani Olmo u zimskom je prijelaznom roku otišao iz zagrebačkog Dinama u njemački RB Leipzig u transferu vrijednom oko 20 milijuna eura plus razni bonusi, a sada je za AS progovorio o tome zašto je izabrao taj klub.

Njega su ga u svoje redove htjeli dovesti i neki drugi klubovi, uključujući slavni Milan, no Olmo se odlučio za odlazak u Njemačku.

Htjeli ga Talijani

“Istina je da su bili zainteresirani neki talijanski klubovi, ali ne mogu reći ništa više od toga. Na kraju sam odlučio otići u Leipzig jer mislim da je to najbolje za moju karijeru”, počeo je Olmo.

“Razgovarao sam sa sportskim direktorom Markom Kroscheom i trenerom Nagelsmannom koji su me uvjerili u njihov projekt i u to da dobro rade s mladim igračima. Mislim da je Leipzig najmlađa momčad u Bundesligi i to je bilo ključno”, otkrio je bivši dinamovac.

Iako nije imao veliku minutažu odmah kada je stigao u novi klub, to se sada promijenilo i postao je član udarnog sastava.