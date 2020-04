‘ISTINA JE, BIO SAM NA KORAK DO PREUZIMANJA DINAMA’ Ivković otkrio kako mu je propao dolazak na Maksimir

Ivković je dugo bio trener zagrebačke Lokomotive i isprofilirao se u jednog od najboljih hrvatskih trenera

Proslavljeni hrvatski trener Tomislav Ivković u subotu je potvrđen za novog stratega hrvatskog prvoligaša Intera iz Zaprešića s kojim će imati tešku misliju osiguravanja ostanka u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi jer se taj klub nalazi na pretposljednjem mjestu ljetvice 1. HNL, a bodovno je izjednačen s pretposljednjim Interom iz Zaprešića.

Ivković je na klupi naslijedio Željka Petrovića i otkrio je da mu odluka o dolasku na klupu kluba iz Zaprešića nije bila teška, unatoč aktualnom trenutku u kojemu su sportska natjecanja prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

Turbulentno razdoblje

“Odluka nije bila nimalo teška jer se radi o klubu u prvoj ligi i to je nama trenerima nekakav vrh bez obzira o kojem se klubu radi. Inter je stabilan prvoligaški klub koji trenutno prolazi kroz turbulentno razdoblje, ali ovo je za mene izazov i veselim se tome. Potpisao sam ugovor do kraja sezone plus automatski još jedna sezona ako se ostane u ligi. To je logičan potez uprave u situaciji kada se borimo za ostanak u ligi i jedan poticaj za mene kao trenera da ostvarimo zajednički cilj jer ću u tom slučaju automatski biti trener bar još godinu dana”, rekao je u razgovoru za Sportklub.

Ivković preuzima Inter u neobičnoj i teškoj situaciji u kojoj je sve, pa i sportska događanja, u drugom planu zbog borbe s pandemijom.

“Ovo je situacija koju nikad nisam doživio. Bit će jako teško pripremiti momčad za nastavak natjecanja s obzirom da ne možemo trenirati kao momčad nego u skupinama bez pravog podražaja. Situacija u zemlji je sve bolja i nadam se da će kroz koji tjedan biti dozvoljeno treniranje cijele momčadi kako bi mogli igrati utakmice između sebe jer od prijateljskih dvoboja neće biti ništa, a svakom treneru su takve utakmice jako bitne kako bi odredio tko će igrati u prvenstvu. Međutim, nema plakanja jer u takvoj situaciji nismo samo mi, nego i svi ostali”, rekao je.

Na korak do Modrih

Ivković je dugo bio trener zagrebačke Lokomotive i isprofilirao se u jednog od najboljih hrvatskih trenera, a sada je prokomentirao jedan događaj iz prošlosti, kada je nakon osvajanja drugog mjesta u HNL-u i Kupu bio blizu preuzimanja aktualnog prvaka Dinama.

“Istina je da sam bio na korak do preuzimanja Dinama kada je Zoran Mamić bio trener. Opcija je bila da ga ja naslijedim jer je on bio samo privremeno rješenje, međutim u klubu su se odlučili ostaviti ga na klupi i tako sam ja ostao bez klupe Dinama. To vam je tako u nogometu, milimetri vas dijele od velikog transfera i onda sve propadne. Međutim, ja se time ne opterećujem, sada sam trener Intera i dat ću sve od sebe da iskoristim svoje iskustvo u hrvatskom nogometu kako bih nas ostavio u prvoj HNL i sljedeće sezone”, zaključio je.