ISPADANJE UNITEDA DALO VJETAR U LEĐA REALU: Zidane za rekordnu odštetu dovodi metu broj jedan?

United bi na ljeto mogao ostati bez najboljeg pojedinca.

Vidim ga samo na Old Tarffordu. Ne znam kakve su namjere Real Madrida, ali da sam ja na njihovom mjestu razmišljao bih o drugom igraču”, poručio je Portugalac Jose Mouruinho uoči uzvratnog susreta osmine finala Lige prvaka sa Sevillom kada su ga novinari pitali o interesu španjolskog velikana za prvog vratara Davida De Geu.

U tom trenutku odgovor se činio realnim jer je malo tko mislio da će United izgubiti na Old Traffordu od Seville i ispasti iz Lige prvaka. No, došao je poraz i veliko triježnjenje. Unatoč potrošenim stotinama milijuna eura Mourinhova momčad ne pokazuje naznake da bi skoro mogla biti konkurenta klubovima poput Barcelone, Reala, Bayerna i drugih.





Toga je prema pisanju Marce postao svjestan i De Gea pa bi lako mogao odbiti novi 20 milijuna godišnje vrijedan ugovor. Spreman je čak pristati i za puno manju plaću napustiti klub i vratiti se u Španjolsku gdje ga već godinama u svojim redovima želi Real MAdrid.

S obzirom na to da je još uvijek po ugovorom odluči li ga United prodati sigurno će to biti po rekordnoj cijeni za vratara. Spominje se cifra do 120 milijuna eura. Kako je riječ o jednom od trenutno najboljih vratar na svijetu cijena se u današnje vrijeme i ne čini toliko astronomskom.