INTEROVCI SU NA OVO DUGO ČEKALI: Više 30 od tisuća navijača na milanskim ulicama, pogledajte kako je Lukaku proslavio Scudetto

Nakon jedanaest godina čekanja navijači Intera su dočekali “scudetto”, a naslov talijanskog prvaka su burno proslavili na najljepšem milanskom trgu “Piazza del Duomo” gdje ih se okupilo više od 30.000.

KRAJ JUVENTUSOVE DOMINACIJE, INTER JE NOVI PRVAK ITALIJE: Pašalićeva Atalanta kiksala; Brozović, Perišić i ekipa osvojili Scudetto

Četiri kola prije kraja prvenstva Inter ima nedostižnih 13 bodova više od Atalante koja je u nedjelju remizirala na gostovanju kod Sassuola 1-1.

Inter je tako osigurao 19. naslov talijanskog prvaka, ali tek prvi u posljednjih 11 godina.

Nikakve mjere socijalne distance nisu mogle zaustaviti navijače “Nerazzurra” kako bi proslavili prekid Juventusove vladavine i prvi klupski naslov prvaka nakon 2010. godine.

Bila je to invazija navijača, zastava, dimnih bombi na trgu ispred milanske katedrale.

“Ovo je oslobođenje nakon godina patnje,” kazao je jedan navijač, dok je drugi dodao: “Danas slavimo naslov, sutra ćemo razmišljati o Covidu.”

Igrači su za sada slavili na društvenim mrežama.

“San se ostvario” napisao je Romelu Lukaku koji je na Instagram stavio i video kako se vozi gradom mašući iz automobila Interovom zastavom.

🎥 | Romelu Lukaku 🇧🇪 is celebrating the 19th Scudetto of Inter Milan 🇮🇹 with a Instagram live 🏆

« Campeone, campeone… 🎼 » pic.twitter.com/4WP1d6NUtR

— Diables Rouges – Red Devils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) May 2, 2021