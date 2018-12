INTEROV PROMAŠAJ VRAĆA SE U ITALIJU: Brazilca traže brojni klubovi, ali on se nada jednom

Trebao je biti novi Neymar, ali se za sada pokazalo da mu europski nogomet ne odgovara.

Prije malo više od dvije godine talijanski Inter ponosno je predstavio Gabriela Barbosu (22), poznatijeg kao Gabigol. Pobijedili su, kako su tada pisali talijanski mediji, Barcelonu i Juventus u utrci za brazilskog nogometaša te su ga doveli za malo manje od 30 milijuna eura.

Stiže na San Siro

Glasio je on svojevremeno za Neymarova nasljednika, no 22-godišnjak za sada to nije pokazao. Za Inter je odigrao deset utakmica te je dao jedan gol, a zatim je otišao na posudbu u Benficu pa natrag u Santos. U Portugalu se zadržao samo pola godine te se nije posebno proslavio. U Santosu je pak u 35 nastupa zabio 18 golova što ga je opet stavilo pod povećalo.

Posudba u Santosu istječe mu u siječnju i sada se nada povratku u Inter. Interes za njega pokazali su još neki klubovi poput Flamenga i Evertona.

“Ponosan sam što me prate svi ti veliki klubovi. Nikome ne zavaram vrata. Vratit ću se u Inter, ali volim ove glasine. Samo želim biti sretan i igrati, bez obzira gdje. Sretan sam što sam Interov igrač, to je veliki klub”, poručio je.