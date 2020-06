Vatreni ovog ljeta može otići za relativno nisku odštetu

Velika vijest stiže iz Italije. Inter je navodno sve bliže dogovoru s Marcelom Brozovićem oko novog ugovora. Poznato je da Vatreni ima otkupnu klauzulu koja vrijedi prva dva tjedna srpnja i klubovi izvan Italije je mogu aktivirati za 60 milijuna eura.

Tuttosport navodi da su u Interu zbog toga požurili vezati ga novim unosnim ugovorom u kojem više ne bi postajala sporna klauzula.

Žele ga Real i Liverpool?

Talijanskom velikanu plan je zadržati ga do lipnja 2023. te mu znatno povisiti plaću. Njegov aktualni ugovor, inače, vrijedi do lipnja 2022. ali u njemu se nalazi nepoželjna stavka koje se izvršni direktor Beppe Marotta nastoji čim prije riješiti. Pogotovo jer je Brozović postao ključni igrač Intera i Antonio Conte ne može zamisliti momčad bez njega.

Veznjak je ove sezone u 23 prvenstvena nastupa postigao tri pogotka i namjestio ih još četiri.

Posljednjih tjedana bilo je dosta govora o interesu velikana za usluge hrvatskog veznjaka. Liverpool i španjolski velikan Real navodno su najviše zagrizli, no nedavno je talijanski Rai Sport objavio senzacionalnu vijest da trener Intera Antonio Conte planira trampu s Manchester Unitedom u kojoj bi za Paula Pogbu put kultnog Old Trafforda poslao hrvatskog veznjaka i nešto novca. Kad bi nekim slučajem došlo do tog posla, Brozović bi postao prvi Hrvat u povijesti Manchester Uniteda. međutim, teško da ćemo svjedočiti takvom scenariju.