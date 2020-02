INTER S BROZOVIĆEM PROŠAO DALJE NA PRAZNOM SAN SIRU: Manchester United razbio Club Brugge, Kopenhagen izbacio Celtic, Ajax ispao

Za iznenađenje večeri pobrinuo se Getafe koji je izbacio Ajax

Nogometni velikani Inter i Manchester United izborili su plasman u osminu finala Europske lige, međutim iznenađenje večeri priredio je Getafe izbacivši Ajax, dok je FC Kopenhagen bio bolji od Celtica.

Inter je na praznom San Siru pobijedio Ludogorec sa 2-1 potvrdivši pobjedu 2-0 iz prve utakmice.

Brozoviću drugo poluvrijeme

Gosti su iznenadili Inter golom Caulyja Souze u 26. minuti, međutim svega šest minuta kasnije izjednačio je Cristiano Biraghi na asistenciju Christiana Eriksena. Inter je okrenuo rezultat u svoju korist u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Romelu Lukaku sretno pogodio za 2-1. Marcelo Brozović zaigrao je u drugom poluvremenu

Nakon što je u Belgiji odigrao 1-1, Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Club Brugge sa 5-0 i sigurno prošao dalje.

Rapsodija Crvenih vragova

“Crveni vragovi” su bez suviše stresa preskočili belgijski sastav, a to najviše mogu zahvaliti gostujućem braniču Simonu Deliju koji je zaradio crveni karton već u 23. minuti. Deli je poput najboljih vratara rukom zaustavio udarac Lukea Shawa te pritom skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje. Bio je to nevjerojatno glup potez jer se njega nalazio vratar Simon Mignolet i možda bi obranio udarac.

Kazneni udarac je sigurno u vodstvo pretvorio Bruno Fernandes, a domaćin je do kraja poluvremena zabio još dva gola, a strijelci su bili Ighalo (34) i McTominay (41). U drugom dijelu među strijelce se upisao Fred (82, 90).

Za iznenađenje večeri pobrinuo se Getafe koji je izbacio Ajax. Španjolci su u prvom susretu slavili sa 2-0, a potom u Amsterdamu izgubili sa 1-2.

Nizozemci razočarali

Gosti su tijekom susreta čak tri puta gađali okvir suparničkog gola (Mata, Deyverson, Maksimović), te postigli dva gola koja su im poništena zbog zaleđa. No i uz toliko nesreće ostvarili su pozitivan rezultat.

Španjolci su stigli do prednosti već u petoj minuti golom Jaimea Mate, no Ajax je pet minuta kasnije izjednačio preko Danila Pereire. U 64. minuti Ajax je stigao do prednosti od 2-1 nakon što je Olivera zatresao vlastitu mrežu, no domaćinu su i dalje nedostajala dva gola za prolaz.

Prolazak Šahtara

Benfica i Šahtar su na Luzu odigrali sjajnu utakmicu sa čak šest golova, na koncu je završilo 3-3, a kako je Šahtar u prvom susretu slavio 2-1 ide dalje.

Benfica je imala 1-0, 2-1 i 3-1, ali nije bilo dovoljno.

Benfica je povela u devetoj minuti golom Pizzija, no Ukrajinci su izjednačili tri minute kasnije nakon što je loptu u vlastitu mrežu ugurao Ruben Dias. U 36. minuti Dias se iskupio vrativši domaćine u prednost. Korak bliže prolazu Benfica je stigla već u drugoj minuti nastavaka nakon velike pogreške Mikole Matvijenka koji je loše vratio loptu Pjatovu što su domaćini iskoristili, a gol je zabio Rafa Silva.

Radost Portugalaca kratko je trajala, jer je Šahtar u 49. minuti smanjio na 2-3 golom Tarasa Stepanenka, a kada je Alan Patrick u 71. minuti zabio za 3-3 priči je bio kraj. Bio je to šok od kojeg se domaćin nije uspio oporaviti.

Egzodus Portugalaca

Portugalci su tako u jednoj večeri ostali bez tri predstavnika u Europskoj ligi jer su prije Benfice ispali i Porto, te Sporting, dok je u utorak europsku priču zaključila i Braga.

Osminu finala je izborio i turski Istanbul Basaksehir koji je u sjajnom susretu nakon produžetaka pobijedio Sporting sa 4-1 i tako nadoknadio poraz 1-3 iz prve utakmice.

Skupi promašaji

Domaćin je već u prvom poluvremenu nadoknadio zaostatak golovima Martina Škrtela (31) i Danijela Aleksaića (45). Međutim, Sporting se vratio u život u 68. minuti golom Vietta i potom imao još nekoliko sjajnih prilika za potvrdu prolaza. No, gotovo je nevjerojatno što su sve igrači Sportinga promašivali. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi kada je Edin Višća sjajnim udarcem iskosa zabio za 3-1 gurnuvši susret u produžetak.

Kada se već činilo kako ćemo gledati jedanaesterce, odluka je pala iz jedanaesterca. Vietto je neprezno startao nad Juniorom Caicarom i španjolski sudac Antonio Mateu Lahoz je pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Višća sjajno zabivši za 4-1 i prolaz.

FC Kopenhagen je u Glasgowu šokirao Celtic pobijedivši sa 3-1 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Šimunoviću puna minutaža

Gosti su poveli u 51. minuti golom Santosa, a izjednačio je Edouard u 81. minuti iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Sigurdsson igrajući rukom. No, samo dvije minute kasnije Falk je zabio za 2-1 šokiravši Celtic Park, a kada je N’Doye zabio za 3-1 Danci su mogli početi slaviti.

Jozo Šimunović je igrao cijeli susret za Celtic, dok Karlo Bartolec i Robert Mudražija nisu nastupili za goste.