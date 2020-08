INTER RAZBIO ŠAHTAR I UŠAO U FINALE EUROPSKE LIGE: Brozović asistirao, Nerazzurri izborili dvoboj sa Sevillom

U finalu ovosezonske nogometne Europske lige u petak će u Koelnu igrati Sevilla i Inter, nakon što je u prvom polufinalu Sevilla u nedjelju svladala Manchester United sa 2-1 (1-1), u drugom polufinalnom dvoboju Inter je u ponedjeljak u Duesseldorfu bio uvjerljiv protiv Šahtara sa 5-0 (1-0).

SEVILLA U FINALU EUROPSKE LIGE: Andalužani preokrenuli protiv Man Uniteda u infarktnoj utakmici

Dvostruki strijelci za Inter bili su Lautaro Martinez (19, 74) i Romelu Lukaku (78, 83), a jedan gol dodao je Danilo D’Ambrosio (64).

Važnu ulogu u pobjedi talijanskog doprvaka imao je i hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović, iako nije bio strijelac Brozović je bio asistent za drugi pogodak svoje momčadi te pokretač akcije za treći gol.

Inter je poveo iz svoje prve prilike na utakmici, u 19. minuti je vratar Šahtara Pjatov loše ispucao loptu, na polovici ukrajinskog prvaka nje se domogao Barella koji se potom sjurio po desnom krilu i uputio centaršut koji je Martinez glavom proslijedio u mrežu.

Talijanski je sastav kontrolirao događanja na terenu i nakon pogotka, a stjecao se dojam kako je strateg Intera Antonio Conte u potpunosti “pročitao” igru suparnika i onemogućio sve Šahtarove glavne poluge.

Ipak, Šahtar je bio u igri sve do sredine drugog poluvremena, da bi se ključni trenuci utakmice zbili u razdoblju od 62. do 64. minute. Prvo je u 62. minuti Šahtar napokon stvorio izglednu priliku za pogodak, ali je nakon ubačaja Matvijenka Junior Moraes glavom s pet metara pucao ravno u Handanoviča.

Kazna za taj promašaj bila je ekspresna, dvije minute potom Inter je izborio udarac iz kuta kojega je izveo Brozović, a u skoku na pet metara od vrata Šahtara najviši je bio D’Ambrosio i učinio ono što Junior Moraes nije – zatresao mrežu.

Susret je definitivno bio odlučen u 74. minuti kada je Brozović osvojio loptu na polovici Šahtara, uslijedila je kombinacija Lukakua, Gagliardinija i Martineza, a ovaj potonji se po drugi put upisao u strijelce za 3-0.

Konačnih 5-0 s dva pogotka u 78. i 83. minuti postavio je najbolji strijelac Intera Lukaku, prvoga nakon lijepog proigravanja Martineza, a drugog nakon impresivne solo-akcije.

Brozović je igrao do 85. minute za Inter.

Finalni dvoboj Sevilla i Inter igrat će u petak u Koelnu od 21 sat.

Inter: Handanović, Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

Šahtar: Pjatov, Dodò, Kryvtsov, Khocholava, Mativyenko, Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Junior Moraes

90′ Gotova je utakmica, Inter je ušao u finale Europske lige.

85′ Zamjena kod Intera, iz igre izlazi Brozović, a umjesto njega ulazi Stefano Sensi.

84′ GOL Inter je postigao i peti gol, ponovno je zabio Lukaku. Šahtar je razbijen.

🤩 | 78' – ROMELUUUUU!!!

He just had to get in on the act 🤪🤪🤪

WE ARE FLYING! ✈️#InterShakhtar 4⃣-0⃣#UEL #FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/THWkJ9nUpM

— Inter (@Inter_en) August 17, 2020