INTER PROPUSTIO VELIKU PRILIKU ZA POVRATAK NA DRUGO MJESTO: Kalinić strijelac u golijadi Rome

U susretu 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru odigrao 0-0 protiv Fiorentine propustivši priliku vratiti se na drugo mjesto Serie A.

Inter je dominirao, ali nije uspio probiti obranu ‘viola’.

SJEĆATE LI SE NIKOLE KALINIĆA? Pomalo zaboravljeni hrvatski napdač zabio u dresu Rome

Marcelo Brozović je za Inter igrao od 76. minute, dok je Milan Badelj u gostujućim redovima igrao do 75. minute.

Roma nije imala problema protiv otpisanog SPAL-a. Rimljani su na gostovanju pobijedili sa 6-1, a prvi pogodak na utakmici zabio je hrvatski napadač Nikola Kalinić u 12. minuti utakmice.

Bio je to četvrti pogodak Kalinića ove sezone u Serie A, dva je zabio Cagliariju, a jedan Bresciji. Golove za rimski sastav zabili su i Carles Perez (38), Aleksandar Kolarov (44), Bruno Peres (52, 75) i Nicolo Zaniolo (90), dok je strijelac za ‘fenjertaša’ bio Alberto Cerri u 24. minuti.

Emphatic stuff!

Kalinic, Carles Perez, Kolarov, Bruno Peres (2) and Zaniolo all get on the scoresheet in a dominant away win! DAJE!

#ASRoma #SPALRoma pic.twitter.com/FxeDhOrtNL

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2020