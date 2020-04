Brojni velikani ga žele pa će moći birati gdje će nastaviti karijeru

Real Madrid i Liverpool samo su neki od brojnih klubova koji su navodno zainteresirani za usluge najskupljeg hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića. No, nešto će se pitati Inter. Vatreni u ugovoru ima otkupnu klauzulu od 60 milijuna eura, a ona vrijedi za klubove izvan Italije u razdoblju do 1. do 15. srpnja.

Međutim Tuttosport tvrdi da Nerazzurri sve rade kako bi veznjak potpisao novi ugovor te spriječili da ga izgube za navedenu svotu. Navode kako su povodom toga pripremili ponudu za veznjaka vrijednu 4,5 milijuna eura godišnje i ugovor do lipnja 2023.

Brozović je u listopadu 2018. potpisao ugovor do lipnja 2022. vrijedan 3,5 milijuna eura godišnje, ali je u njemu ugrađena po Inter nezgodna klauzula. Otkako je stigao iz Dinama prije pet godina Brozović ne prestaje oduševljavati sve u Italiji gdje je postao jedan od najboljih veznjaka i ključni igrač Intera što je priviklo interes brojnih europskih velikana.