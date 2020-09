INTER PREGAZIO BENEVENTO, PERIŠIĆ I BROZOVIĆ IGRALI OD 65. MINUTE: Spezia u drugoj utakmici stigla do povijesnog rezultata

U odgođenom susretu prvog kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na gostovanju pobijedio Benevento sa 5-2 upisavši i drugu pobjedu ove sezone.

JE LI OVO CONTEOVA KAZNA ZA DVOJICU VATRENIH? Brozović i Perišić bez objašnjenja iz prve postave preselili na klupu

Inter je poveo u 28. sekundi utakmice, nakon pola sata igre već je vodio sa 3-0, a na poluvremenu 4-1 riješivši pitanje pobjednika. U nastavku susreta oba sastava su postigla po još jedan pogodak.

Strijelci za Inter bili su Romelu Lukaku (1, 29), Roberto Gagliardini (25), Achraf Hakimi (42) i Lautaro Martinez (72), dok je oba gola za domaći sastav zabio Gianluca Caprari (34, 76).

Marcelo Brozović i Ivan Perišić su za Inter zaigrali od 65. minute.

⚽ | GOALS, GOALS, GOALS

9⃣ goals in our first 2⃣ @SerieA_EN matches 🤯

The last time this happened? Back in 1961/62… 😮#BeneventoInter #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/PY9feUS167

— Inter (@Inter_en) September 30, 2020