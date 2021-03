INTER PREDSTAVIO NOVI GRB KLUBA, NAVIJAČI SE VEĆ IZRUGUJU: Pogledajte što će Brozović i Perišić uskoro nositi na dresu

Ovo je, vjerovali li ne, već 14. put da Inter u svojoj povijesti mijenja izgled klupskog grba

Milanski Inter službeno je predstavio novi službeni grb i time su otklonjene sve sumnje i spekulacije koje su se spominjale proteklih mjeseci.

Do sada je Inter na grbu imao slova “F, C, I i M”, koja su bila isprepletena na zlatnoj podlozi s crnom i plavom bojom, a od sada će tu biti samo slova “I i M” i to na plavoj pozadini u crnom krugu.

Ovo je, vjerovali li ne, već 14. put da Inter u svojoj povijesti mijenja izgled klupskog grba, a ove godine dogodit će se još jedna velika promjena. Naime, Inter i glavni klupski sponzor Pirelli raskidaju suradnju nakon dugih 25 godina suradnje i od sada će na dresu Intera biti neka od azijskih tvrtki. Inter bi od te suradnje trebao zaraditi oko 35 milijuna eura godišnje.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Dakako, navijačima se ne sviđa u potpunosti novi dizajn grba i mnogi od njih već se izruguju i tvrde da ih neodoljivo podsjeća na znak jedne od najvećih automobilskih tvrtki u Europi, Volkswagena.

Wolkwagen desem pic.twitter.com/U42V6HH09K — Republic of Fenerbahçe (@siromerhan) March 30, 2021

Neki tvrde da ih podsjeća na grb Marseillea…