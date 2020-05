Ove sezone igra u Bayernu, a pitanje je hoće li i iduće

Nismo još razgovarali oko Perišićeve budućnosti. Tek se vratio nakon ozljede. Vidjet ćemo kako će odigrati u idućih nekoliko utakmica pa ćemo popričati. I on želi znati gdje će igrati dogodine, ali još nismo donijeli konačnu oluku. Rekao je to u četvrtak Karl-Heinz Rummenigge, dan nakon što je Bild objavio da je Bayem zamolio Inter da produže rok do kojeg moraju odlučiti hoće li otkupiti ugovor Vatrenog.

Sada se pak u sudbini hrvatskog krilnog napadača oglasila talijanska Gazzetta dello Sport.

Oni otkrivaju kako će Inter pristati posuditi Perišića Bayernu na još jednu godinu pod uvjetom da njemački klub pristane na obvezu kupnje u iznosu od 15 milijuna eura u sklopu dogovora.

No, naglašavaju kako će Talijani svejedno ovog ljeta pokušati prodati Vatrenog njemačkom prvaku te da su spremni spustiti njegovu cijenu na 18 milijuna eura.