INTER ODUSTAJE OD TRANSFERA SLAVNOG NAPADAČA I OKREĆE SE HRVATU? Ugledni Sky Sports piše kako su Talijani već poslali ponudu

Mogli bismo sljedeće sezone gledati Inter na hrvatski pogon

Da je belgijski napadač Romelu Lukaku velika želja talijanskog Intera zna se već neko vrijeme, no čini se taj transfer talijanski klub neće moći ostvariti jer Lukakuov klub Manchester United za svog nogometaša traži preveliku odštetu. Zato su se Talijani okrenuli drugim opcijama i sada u svoje redove žele dovesti hrvatskog reprezentativca Antu Rebića iz franfurktskog Eintrachta.

Kako javlja njemački Sky Sports, Inter je za Rebića ponudio 30 milijuna Eura, dok Eintracht traži 40. No, i to je upola manje no što Manchester United želi za Lukakua jer su Crveni vragovi za Belgijanca postavili odštetu od velikih 80 milijuna.

HRVATSKA KOLONIJA U INTERU SE POVEĆAVA? Talijani bacili oko na Vatrenog koji je oduševio na SP-u

U petak smo pisali kako je talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio objavio da će Inter u slučaju neuspjeha s Lukakuom sve snage uložiti u transfer Ante Rebića i s njim ojačati svoj napad, iako je riječ o poprilično drugačijem igraču od Lukakua.

No, Inter će trebati djelovati brzo jer nisu samo oni zainteresirani za hrvatskog reprezentativca, koji je odigrao izvrsno Svjetsko prvenstvo i prošlih sezona je u odličnoj formi.

Novi Hrvat u crno-plavom dresu

Najozbiljniju konkurenciju Inter će imati u španjolskom Atletico Madridu, koji s Rebićem želi nadomijestiti Antoinea Griezmanna koji je otišao u Barcelonu.

Za Inter već igraju dva člana Vatrenih, Marcelo Brozović i Ivan Perišić.