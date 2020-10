Hrvatski nogometaš Marcelo Brozović opet je zaokupio pažnju talijanskih medija. Gazzetta dello Sport piše kako trener Antonio Conte traži novo rješenje u veznom redu te da bi Vatreni mogao ostati bez mjesta u početnih 11 jer ove sezone izgleda bezvoljnije nego ikad.

Calciomercato pak javlja da će Inter u siječnju staviti Hrvata na tržište. Kao kandidate za njegov potpis spominju se engleski Tottenham i francuski Monaco, na čijoj klupi sjedi hrvatski stručnjak Niko Kovač.

Marcelo Brozović is no more in the plans of Inter Milan.Inter Milan Gave green signal for his departure.Monaco wants to sign 27 year old Croatian Midfielder in the form of loan with an option to buy.Waiting for playing side for the move

(@TDfichajes ) pic.twitter.com/pOlxi2d4lD

— ASMonaco 🇲🇨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ASMonacoEnglish) October 19, 2020