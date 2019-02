INTER MIJENJA STRATEGIJU: Marotta smislio novi pakleni plan, otkriveno kako će pokušati dovesti Hrvata

Posrnuli talijanski velikan ne odustaje od svog nauma.

Prošlog ljeta Inter je pokušao Real Madridu ukrasti Luku Modrića nakon što je Juventus uspješno dovršio transfer Cristiana Ronalda. Kako piše Calciomercato, to je inspiriralo Inter u pokušaju da i oni dovedu jednog od najboljih igrača na svijetu u svoje redove. Međutim prljavi plan im je propao.

Navodno su pokušali nagovoriti Vatrenog da se oslobodi ugovorne obveze kako bi kao slobodan igrač došao na San Siro. No, to im nije upalilo i on je ostao u Madridu. Prema vijestima iz Madrida Florentino Perez je odlučio dati mu novi ugovor prema kojem b mirovinu dočekao na Santiago Bernabeu.

Rakitić alternativa

Unatoč tomu, iz Italije je stigla priča prema kojoj novi Interov izvršni direktor Beppe Marotta još uvijek razmišlja o hrvatskom veznjaku. On, prema tvrdnjama gore spomenutog portala, namjerava oprezno raditi i krenuti po Modrića samo ako ovaj pokaže tračak spremnosti da napusti Madrid.

Ukoliko ne želi napustiti sadašnji klub, Inter će odustati od lova za njim te će se okrenuti drugim igračima. Jedno od imena koje se spominje je ono Ivana Rakitića. I taj posao se čini nemogućim nakon riječi njegova menadžera Artura Canalesa. Izjavio je on ovih dana kako nema šanse da Rakitić napusti Španjolsku.