INTER I LAZIO ODIGRALI NEODLUČENO U ‘VATRENOM’ DERBIJU 3. KOLA TALIJANSKOG PRVENSTVA: Brozović tragičar Nerazzurra

U prvom od dva nedjeljna derbija trećeg kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio i Inter su odigrali 1-1, dok su Parma i Benevento ostvarili 1-0 pobjede protiv Verone i Bologne.

Lazio i Inter su odigrali susret koji je obilovao nervozom, a obilježila su ga dva crvena kartona, sa svake strane po jedan.

Gosti su poveli u 30. minuti preko Lautara Martineza, a izjednačio je Sergej Milinković-Savić u 55. minuti. U 70. minuti Lazio je ostao bez isključenog Cire Immobilea koji je udario Artura Vidala, dok je Stefano Sensi isključen u 86. minuti zbog guranja Patrica Gabarrona.

A share of the spoils following a tense and contentious affair in Rome ⚖️#LazioInter 1⃣-1⃣#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/M9K3YWPGwk

— Inter (@Inter_en) October 4, 2020