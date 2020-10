INTER DOVODI NOVO POJAČANJE, NO TO JE SAMO POČETAK: Conte želi i nogometaša koji će Perišiću ‘oteti’ mjesto u momčadi?

Tridesetogodišnji talijanski nogometaš Matteo Darmian uskoro bi trebao i službeno postati novi igrač milanskog Intera, javljaju tamošnji mediji.

Darmian je u petak stigao na liječničke pregleda u Milanu uoči njegovog transfera njegov iz Parme za dva i pol milijuna eura.

Medical tomorrow for Matteo Darmian as new Inter player, done deal with Parma. Total agreement for €2,5m. Inter are still working for Marcos Alonso as new left back if Chelsea will accept to loan him out ⚫️🔵 @SkySport #Inter #CFC #transfers

