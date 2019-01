INTER DEFINTIVNO PRELOMIO: Talijani prodaju Hrvata, velikan mu pronašao zamjenu

Njegova avantura u Interu mogla bi završiti poslije četiri godine.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić mogao bi na ljeto napustiti Inter. Calciomerato navodi da bi ga klub mogao žrtvovati kako bi zadovolji financijski fair play. Krilni napadač u novu godinu je ušao s tri asistencije protiv Beneventa u Kupu, no cijele sezone se muči s formom.

Odbio United

Sam je nedavno izjavio da mu je želja otići u Englesku. Ranije je to odbio unatoč ponudi Manchester Uniteda, no pitanje je žele li ga još uvijek na Old Traffordu s obzirom na odlazak Josea Mourinha. Portugalac je inzistirao na njemu.

Gazzetta dello Sport također piše da je Perišić najizgledniji kandidat da završi na transfer lisi. Ističu kako će mu cijena biti između 40-50 milijuna eura.

Inter je već identificirao njegovu zamjenu. Meta im je Udinesev Rodrigo De Paul. Argentinac je pet godina mlađi od Vatreno. Početkom studenog je potpisao je novi ugovor do 2023. pa sigurno cijena neće biti mala.