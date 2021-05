INDICENT NA SUČELJAVANJU MAYWEATHERA I LOGANA PAULA: Bezobrazni YouTuber provocirao Floyda pa popio težak udarac u glavu

Prema mnogima najbolji boksač svih vremena, Floyd Mayweather Jr. i YouTube zvijezda Logan Paul u četvrtak su odradili prvo sučeljavanje kojim su najavili njihov egzibicijski meč koji je na rasporedu u 6. lipnja u Miamiju.

Međutim, pravi je kaos nastao kada se na sučeljavanju pojavio Jake Paul, mlađi brat Logana koji je nešto popularniji među borcima. Floyd im je poručio kako ih može obojicu razbiti u jednoj večeri, a tu je Jake pukao i počeo mu se unositi u lice.

Ubrzo je Jake prešao granicu i ukrao je Floydovu kapu, a Mayweather je poludio i napao Jakea Paula. Zatim je krenulo naganjanje i palo je nekoliko teških udaraca. Mayweather je totalno izgubio živce i jedva su ga smirili, a u jednom trenutku prijetio mu je da će ga “ubiti kad ga uhvati”.

Kasnije je na Twitteru izašla i slika Jakea Paula koji je u naguravanju očito popio udarac u lice jer ima oveću masnicu ispod oka.

“Iskreno, imao sam tri lagane borbe kao profesionalac pa sam priželjkivao malo prave akcije. Jedan od Floydovih 30 zaštitara me čisto pogodio u oko”, objasnio je Jake na Twitteru.

