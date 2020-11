Katalonski velikan Barcelona u procesu je izbora novog predsjednika nakon što je Josep maria Bartomeu nedavno podnio ostavku.

Glavni razlog ostavke bilo je pismo katalonske vlade u kojemu se dopušta održavanje referenduma o povjerenju Bartomeu 1. i 2. studenoga na stadionu Camp Nou.

📰 — Dani Olmo is a top-priority signing for all the Barça presidential candidates. The Spanish youngster's name has been linked with Barcelona for the past two seasons. [as] pic.twitter.com/WwZRUqSllv

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 12, 2020