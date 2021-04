IMAT ĆEMO NEUGODNU SITUACIJU MEĐU VATRENIMA? Evo koje bi igrače Dalić mogao preoteti Bišćanu i zašto je to golemi problem

Dalićevoj ekipi potrebna je svježa krv, potrebna im je injekcija adrenalina, a baš mislimo da bi ovi mladi reprezentativci bili ti koji bi mu mogli donijeti prevagu

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija usprkos 1-2 (0-1) porazu od Engleske u Koperu u susretu posljednjeg, 3. kola skupine D izborila je prolazak u četvrtfinale Europskog prvenstva koje se održava u Mađarskoj i Sloveniji.

Hrvatska je bila pred ispadanjem nakon što je Engleska golovima Ezea i Jonesa povela s 2-0, no Domagoj Bradarić je sjajnim pogotkom sa 25 metara u prvoj minuti sudačke nadoknade smanjio na konačnih 2-1 što je bilo dovoljno za prolazak jer je Portugal u drugoj utakmici ove skupine u Ljubljani svladao Švicarsku sa 3-0 (1-0).

Portugal je tako osvojio prvo mjesto s maksimalnih devet bodova, dok su Hrvatska, Engleska i Švicarska osvojile po tri boda. No, Hrvatska je na kraju imala najbolju razliku pogodaka te zauzela drugo mjesto ispred treće Engleske i četvrte Švicarske.

U odlučujućoj utakmici za prolazak u četvrtfinale izbornik hrvatske mlade reprezentacije Igor Bišćan nije mogao računati na jednog od ključnih igrača zaduženih za kreaciju Lovru Majera, koji je ušao u igru tek u 76. minuti kada je Engleska već vodila s 2-0, te na standardnog stopera Martina Erlića zbog ozljeda. Bez obzira na taj hendikep Hrvatska je dobro otvorila utakmicu i prvih par minuta preselila igru na polovicu Engleske.

Dalić uzima Bišćanu igrače?

No, sada je pravo pitanje na koga sve Bišćan potencijalno neće moći računati u nastavku natjecanja, odnosno u četvrtfinalu sa Španjolcima i potencijalno u nastavku natjecanja. Euro mladih nastavlja se 31. svibnja, a Euro 2021. počinje samo deset dana kasnije.

Doduše, turniri se ne poklapaju, ali nije nemoguće da dio igrača igra i na U-21 Euru i na Euru 2021., na kojem igraju A selekcije. Pitanje je sada, hoće li izbornik Zlatko Dalić povući neke mlade igrače od Igora Bišćana i priključiti ih svojim pripremama ili će mu prepustiti igrače koji bi već, de facto, trebali biti A reprezentativci.

Moro i Ivanušec

Trojica ili čak četvorica igrača koji trenutno čine osovinu Bišćanove momčadi zreli su za nastupe u A selekciji. Prije svega Domagoj Bradarić, koji je već skupio ponešto vrlo dobrih nastupa pod palicom Zlatka Dalića. Luka Ivanušec igra briljantan, lucidan, napadački nogomet, praktički raste iz utakmice u utakmicu, krasi ga sjajan dribling, odličan je na malom prostoru, voli kombinirati sa suigračima, lijepo razigrava i nije ga strah krenuti u prodor i završnicu. Dokazao je kako je prerastao ovu razinu nogometa na kojoj trenutno igra i bio je ponajbolji igrač u ovom natjecanju po skupinama na Euru, a ništa lošiji nije bio niti Nikola Moro, kapetan i vođa momčadi.

Moro je pokazao iznimne razigravačke sposobnosti, donosi okomitu igru, sposoban je kao i Ivanušec mijenjati tempo utakmice, dinamičan je igrač jak u duelu, posjeduje dobar šut i kvalitetan je dodavač sa sjajnim pregledom igre. Usuđujemo se reći kako bi i Moro i Ivanušec mogli donijeti Dalićevoj momčadi jednu sasvim novu dimenziju u igri, kako zbog toga što su veoma srčani, ili što kako se već narodski kaže “imaju mu*a”, a tako i zbog toga jer među njima postoji određena kemija i razumijevanje na terenu.

Dalić u veznoj liniji ima gužvu, ali kako god se okrene za barem jednog od njih dvojice mogao bi pronaći mjesto. Ako ništa iz križaljke polako može eliminirati Milana Badalja, koji, uz svo dužno poštovanje, više gotovo ništa ne donosi reprezentaciji.

Bradarić je već unutra

Nadalje, Bradarić je, realno, najbolja opcija za lijevog beka. Dalić na tim pozicijama ima Bornu Baršića i Darija Melnjaka. Barišić je imao solidnih partija, ali ništa pretjerano vrijedno spomena, dok, ruku na srce, mi i dalje ne vidimo razlog zbog kojeg Dalić uporno zove Melnjaka, pored izvrsnog Bradarića i fantastičnog Borne Sose, koji je trenutno ozlijeđen, ali bi svakako trebao biti u kadru.

Dalićevoj ekipi potrebna je svježa krv, potrebna im je injekcija adrenalina, a baš mislimo da bi ovi mladi reprezentativci, koji su željni dokazivanja i spremni su preorati travnjak u svakom trenutku, ti koji bi mu mogli donijeti prevagu.

S druge strane, ako Dalić priključi nekoga od njih A selekciji, Bišćan će biti u problemu. Nakon utakmice s Engleskom upitan je Bišćan baš o toj mogućnosti i kazao je kako je svjestan da je A selekcija primarna, ali se nada da će pronaći zajednički jezik.

Bišćanov problem

“Nema potrebe pričati o tome. Izbornik Dalić i ja dobro smo surađivali i tako će biti i dalje. A selekcija je prioritet i mislim da ćemo uspjeti naći zajednički jezik”, rekao je Bišćan.

Dakle, Bišćan je svjestan da bi mogao ostati bez pojedinaca i to ne bilo kojih već onih koji su mu, de facto, donijeli prolazak skupine i plasman u četvrtfinale. Kako je Bišćan i sam rekao, A selekcija je prioritet, a ovi su dečki svakako zaslužili Dalićev poziv, no, ako oni odu izbornik U-21 reprezentacije će imati neugodnu situaciju. Bišćan možda može nadomjestiti Ivanušeca Lovrom Majerom, koji je sada propustio većinu akcije zbog lakše ozlijede. Možda može nadomjestiti Bradarića Bornom Sosom, ali ako ode Nikola Moro, što je vrlo izgledno, Bišćan ostaje bez lidera generacije i glavnog playmakera. A to je golemi problem jer čeka ih u četvrtfinalu aktualni prvak, Španjolska.

Bilo kako bilo, raduje nas što ćemo možda gledati neka mlada i nova lica među Dalićevim odabranicima, ali opet voljeli bismo da ova Bišćanova generacija napravi nešto veliko.