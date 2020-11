IMAMO NOVI NAJGORI KLUB U LIGI PRVAKA: Dinamu je ovakav scenarij prijetio dva puta

Dva puta Modri su za dlaku izbjegli da se izjednače s Belgijcima

Nogometaši Porta slavili su u skupini C 3. kola Lige prvaka kod kuće protiv Marseille s 3-0. Domaćini su poveli u 4. minuti preko Mousse Marege, ali već u 10. Marseille je mogao izjednačiti iz penala, ali je njihov najbolji igrač Dimitri Payet pucao preko gola. Nakon toga sudac je dosudio penal za Porto, a siguran izvođač u 28. minuti bio Sérgio Oliveira. Pobjedu domaćina potvrdio je Luis Díaz (69). Duje Ćaleta Car je odigrao cijeli susret za Marseille, kome je ovo čak 12. uzastopni poraz u Ligi prvaka.

Time su izjednačili negativan rekord Anderlechta po broju uzastopnih poraza. Belgijski velikan do te je brojke došao u razdoblju između 2003. do 2005.

Treba podsjetiti kako je zagrebačkom Dinamu dva puta prijetilo da od Anderlechta preuzme titulu najgore momčadi Lige prvaka. No na kraju su u prosincu 2012. odigrali neriješeno s imenjakom iz Kijeva i prekinuli prvu crnu seriju, a drugu nakon što su lani srušili Atalantu kod kuće.

