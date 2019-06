‘IMA SREĆE ŠTO JE HRVAT U MADRIDU’: Srbin koji je vodio Real i Barcu progovorio o novom Zidaneovom pojačanju

Ovog tjedna španjolski velikan potvrdio je dolazak mladog napadača

Proslavljeni srpski stručnjak i nekadašnji trener Real Madrida, Radomir Antić, osvrnuo se na transfer Luke Jovića iz Eintrachta u redove španjolskog velikana. U razgovoru za Sport plus istaknuo je da ne treba strahovati da bi veličina Reala mogla progutati 21-godišnjeg napadača.

Lakša adaptacija

“Sasvim je jasno da posjeduje kvalitetu kad ga je doveo Real Madrid. Dobio je priliku zaigrati u jednom od najvećih klubova na svijetu i treba iskoristiti pruženu priliku i uživati”, kazao je.

Olakotna okolnost mu je što se tamo nalazi Luka Modrić. Zbog toga će mu adaptacija biti puno lakša jer su s istog govornog područja. Stoga, naglašava, da će Jović ima sreće jer će pored sebe imati Modrića, službeno najboljeg igrača na svijetu.

Srpski napadač je iz Crvene zvezde otišao u Benficu, a potom ga je u Eintrachtu preporodio Niko Kovač da bi dvije godine kasnije otišao u Madrid.

“Nije to tako lako. Možda mu Španjolska odgovara, ali prije svega treba vidjeti kako će Real Madrid izgledati iduće sezone. Zidane želi potpunu rekonstrukciju momčadi i trebamo pričekati kako bi vidjeli kako će to na kraju izgledati. Luka je stigao, spominje se dolazak još nekoliko zvučnih imena i bit će potrebno vremena da se sve to ukomponira u dobru cjelinu, kao i to da se svi igrači naviknu jedni na druge“, jasan je Antić.