IMA KLUBOVE U NJEMAČKOJ, AUSTRIJI I SAD-U, A SAD ŽELI U JOŠ JEDNU ZEMLJU: Slavna kompanija širi svoje nogometno carstvo

Prema pisanju ruskog Sport-Expressa, kompanija Red Bull planira proširiti svoje “nogometno carstvo” kupovinom još jednog kluba, ruskog prvoligaša Ufe.

Kako prenose Rusi, za Ufu se pored Red Bulla bore i vlasnici engleskog velikana Manchester Cityja, City Football Group.

FC Ufa, the club who sold Oleksandr Zinchenko to Manchester City, have offers from City Football Group and Red Bull to become majority investors in the club.

According to one reporter, “everything will be decided soon”.https://t.co/uHs4tyKtjQ

— David Sansun (@RFN_David) May 26, 2020