IKONA HAJDUKA ODGOVORILA ŠTIMCU: ‘Pa on i Grgić su klečali preda mnom i molili me da ih spasim od Torcide’

Zaiskrilo je na relaciji između dvije Hajdukove nogometne ikone.

Poslao sam poruku Blažu Sliškoviću. On nije smijenjen u Hajduku radi Igora Štimca niti radi Branka Grgića. Njega su smijenili igrači koje je trenirao. I treba se pitati zašto je to tako. Blaž Slišković je najgori za sebe samoga, a onda i za sve ostale koji ovise o njemu i njegovom radu. Mi smo samo bili odgovorni u tom trenutku pa smo shvatili da Blaž više ne može ostati na klupi jer Hajduk s njim ne bi postao prvak, rekao je nedavno u emisiji Sport nedjeljom Igor Štimac na pitanje o legendarnom igraču Hajudka.

No, nije se tu zaustavio.

Nezadovoljni igrači

“Bilo je osam kola do kraja. Plus Kup. S time da Dinamo nije igrao u Ligi za prvaka nego u Ligi za opstanak, a Blaž Slišković je u momčadi imao i Kranjčara i Leku i Veića… Ti igrači su došli u naš ured i tražili da se trener smijeni. A kad takvih šest igrača dođe s takvim promišljanjem, onda ste u velikom problemu. Igrači su bili jako nezadovoljni sa Bakinim ignoriranjem svojih obaveza, sa njegovim nedolascima na trening, sa davanjem važnosti više listiću u kladionici nego onom što je njegov posao. Reći ću još jednu stvar, on je sad sa Zrinjskim na prvom mjestu, a Zrinjski već dva mjeseca traži drugog trenera. Mislim da je to i budali dosta. Volim ga ja, ali ne treba paušalno promatrati stvari”, dodao je.



Na njegove riječi sada se u razgovoru za Jutarnji list osvrnuo aktualni trener Zrinjskog.

Bakin odgovor

“Ne znam što je Igoru trebalo da se vraća 13 godina unazad, ali kad je već potegnuo mačka za rep…Zbližili smo se kad je bio junior i godinama poslije ostali smo u prijateljskom odnosu. Mom je sinu poklonio dres poslije osvajanja bronce”, počeo je Slišković pa se osvrnuo na situaciju u sezoni 2004.-2005. kada je postao trener Hajduka.

“Štimac i predsjednik Branko Grgić su klečali preda mnom: jedino nas ti možeš spasiti od Torcide, od bijesa rulje. Ddoveo sam Hajduk na prag titule kada sam smijenjen. Cijelo vrijeme mandata ponašao sam se profesionalno. Nisam preskočio niti jedan trening, a to što sam dva, tri ili pet puta viđen u kladionici ne znači baš ništa. Nisam zanemarivao obveze i nisam se kladio za Igorove novce. Bio sam profesionalac, što se za Štimca baš i ne može reći ako znamo da je u tom trenutku on bio suvlasnik kladionice. Mogu shvatiti njegove ambicije, ali ne i to da ide đonom na kolege i nekadašnje suradnike. Nažalost, dok je Zrinjski bio drugi na tablici, on se i ovdje nudio za trenera”, poručio je legendarni Baka.