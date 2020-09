IGRAČ ZBOG KOJEG JE MANDŽUKIĆ MORAO OTIĆI IZ JUVENTUSA PROPISNO SE OSRAMOTIO: Snimka njegovog promašaja obilazi svijet

Argentinac je u ovom prijelaznom roku napustio Juventus i karijeru nastavlja u američkom Inter Miamiju

Tridesetdvogodišnji argentinski nogometaš Gonzalo Higuain u ovom je prijelaznom roku napustio talijanski Juventus i karijeru nastavio u američkom Inter Miamiju.

HIGUAIN SNIMLJEN S VLASNIKOM NOVOG KLUBA: Argentinac napustio Italiju i preselio se bliže starijem bratu

Tamo je u noći sa subote na nedjelju i prvi put nastupio za novu momčad, no tu će utakmicu htjeti što prije zaboraviti.

Promašaj za pamćenje

Higuain je u trenutku dok je njegova ekipa gubila 0:2 od Philadelphije imao priliku iz jedanaesterca smanjiti zaostatak i vratiti Inter “u život”, no on je loptu napucao visoko iznad gola. Nakon toga su mu se suparnički igrači počeli izrugivati, na što Argentinac nije ostao imun i došlo je do velikog naguravanja.

On je, podsjetimo, bivši suigrač hrvatskog napadača Marija Mandžukića iz Juventusa i igrač kojeg je tadašnji trener Maurizio Sarri odlučio zadržati u svojoj momčadi, a Mandži poručio da si nađe novi klub.