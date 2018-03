IGOR ŠTIMAC KOMENTIRAO POTENCIJALNO POJAČANJE VATRENIH: ‘Daleko je od nivoa potrebnog za hrvatsku reprezentaciju’

“Kao i svaki drugi koji bi htio igrati za Hrvatsku, prvo mora službeno dobiti dozvolu Fife kako bi mogao uopće igrati, a onda mora i pokazati želju”, komentirao je Štimac

Igor Štimac u Zagrebu je prezentirao projekt Utakmica života u kojem će mladi i neafirmirani od 18 do 25 godina starosti dobiti priliku dokazati se i ostvariti profesionalnu nogometnu karijeru. Vrhunac projekta bit će 12. lipnja kada će se igrati utakmica protiv Dinama, a najbolji igrač potpisat će s s Modrima profesionalni ugovor na godinu dana.

Osim predstavljanja tog projekta, Štimac se osvrnuo i na predstojeće prijateljske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Perua i Meksika:

‘Ovo je prilika za provjeriti što više igrača’

“Ovakve turneje najteže padaju izbornicima, jer teško je balansirati između želja klubova i paziti na igrače. Iako mislim da one koji su najviše u pogonu, u najjačim klubovima, možda ne bi ni trebalo zvati na ovakva putovanja. To su više okupljanja za one koji imaju manje prilike u reprezentaciji da se nametnu izborniku. No onda se opet postavlja pitanje rezultata, iako mislim da se u takvim utakmicama time najmanje treba opterećivati. Sada mu je prilika provjeriti što više igrača koji ga zanimaju’, rekao je Štimac za tportal.



Komentirao je i potencijalno pojačanje hrvatske nacionalne vrste, Danija Olma:

“Kao i svaki drugi koji bi htio igrati za Hrvatsku, prvo mora službeno dobiti dozvolu Fife kako bi mogao uopće igrati, a onda mora i pokazati želju. Osim toga, svojom kvalitetom i igrama mora zaslužiti taj poziv. Istina, ove godine igra bolje nego prijašnjih, ali po mom mišljenju još je daleko od tog nivoa potrebnog za hrvatsku reprezentaciju.”