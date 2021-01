Napadač Milana Zlatan Ibrahimović navodno je rasno uvrijedio napadača Intera Romelua Lukakua za vrijeme milanskog derbija, međutim švedski napadač je sve demantirao. Bivši suigrači iz Manchester Uniteda žestoko su se sukobili tijekom jučerašnjeg ogleda u talijanskom Kupu kojeg je Inter dobio sa 2-1. Prepirka između dviju zvijezda dogodila se nešto prije poluvremena. Ibrahimović i Lukaku svašta su si izrekli, a na kocu su ih morali su rastavljati i suigrači. Njihovo verbalno prepucavanje trajalo je i na putu prema svlačionici.

PROCURILI NOVI DETALJI DEGUTANTNOG OBRAČUNA ZLATANA I LUKAKUA: ‘Ku*vin sine, pucat ću ti u glavu…’

Ibra je Lukakuu navodno spomenuo majku i nazvao ga magarcem, dok je belgijski napadač uvrijedio Zlatanovu ženu.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021