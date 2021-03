Nogometni velikani Njemačka, Engleska i Italija otvorili su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2022. godine uvjerljivim pobjedama, dok je Španjolska na svom terenu kiksala odigravši 1-1 protiv Grčke.

Engleska, protiv koje će Hrvatska otvoriti ovogodišnji EURO, je u skupini I na Wembleyju očekivano pobijedila San Marino sa 5-0, a golove su zabili James Ward-Prowse (14, 21), Raheem Sterling (31), Dominic Calvert-Lewin (53) i Ollie Watkins (83).

“Gordi Albion” je tijekom susreta uputio 32 udarca prema vratima San Marina, dok su gosti imali samo jedan udarac i to ne u okvir gola.

U drugom susretu iz ove skupine Mađarska i Poljska su odigrale sjajnu utakmicu sa šest golova i nizom prilika. Domaćin je vodio 2-0 i 3-2, no Poljska je uspjela iščupati bod.

Za Mađarsku su zabili Roland Sallai (6), Adam Szalai (52) i Willi Orban (78), dok su za goste golove zabili Krzysztof Piatek (60), Kamil Jozwiak (61) i Robert Lewandowski (83). U posljednjim trenucima susreta domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Attila Fiola. Albanija je na gostovanju porazila Andoru sa 1-0.

36 – The Spanish National Team have scored in each of their last 36 World Cup Qualifiers games (96 goals), their best run in this competition. The last time they went without scoring was against Serbia in March 2005 (goalless draw in Belgrado). Accurate. pic.twitter.com/4M4pqDqTbw

— OptaJose (@OptaJose) March 25, 2021