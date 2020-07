Napadač je snimio sjajan video u kojima se mogu vidjeti kadrovi iz cijele njegove karijere

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović uvijek je bio poseban. Mnogi su ga tijekom karijere prozivali, ali on je uvijek nalazio savršen odgovor. Tako je i sada kada je na pragu 39. rođendana. Ibrahimović se prije pola godina vratio u Milan kad je već bio otpisan, ali je dokazao da u njemu još uvijek ima kvalitete za najveće izazove.

Ibrahimović je ovu subotu, dan nakon remija Milana s Atalantom, na društvenim mrežama objavio motivacijski vidio s jasnim porukama svima koji sumnjaju u njega i predviđaju mu odlazak u mirovinu.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

“Mislite da sam gotov, da će mi se završiti karijera uskoro. Ne poznajte me. Morao sam se boriti cijelog života. Nitko mi nije vjerovao, pa sam morao vjerovati u sebe. Neki ljudi su me željeli slomiti, ali su me samo učinili jačim. Neki su me željeli iskoristiti, ali su me učinili jačim. Sada mislite da sam gotov? Sima vama imam samo jednu stvar za reći: Nisam kao vi, jer ja nisam vi. Ja sam Zlatan Ibrahimović i tek se zagrijavam”, poručio je Milanov napadač, čija je budućnost u klubu još uvijek neizvjesna.