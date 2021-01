Nogometaši AC Milana su u 18. kolu prvenstva Italije u ponedjeljak u gostima kod Cagliarija slavili s 2-0, a oba gola zabio je Zlatan Ibrahimović (7-pen, 53), koji na svom kontu već ima 12 pogodaka u Seriji A.

Švedski napadač se nakon utakmice u razgovoru za Sky Sport Italia osvrnuo na dolazak +Marija Mandžukića na San Siro.

“Dobro nam ide. Na polovici prvenstva i sada su pred nama najteže utakmice. Bit će to zahtjevan program, ali tu su sada Mandžukić, Meite i ne znam, možda će još netko doći”:; kazao je te je onda odgovorio na pitanje o dolasku Mandžukića

