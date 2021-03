Legendarni švedski nogometaši i najveća zvijezda talijanskog Milana Zlatan Ibrahimović sinoć je i službeno predstavljen kao gost i voditelj prve večeri slavnog talijanskog festivala Sanrema na kojemu će i otpjevati duet sa srpskim trenerom koji vodi Bolognu Sinišom Mihajlovićem.

ZLATAN KAKVOG JOŠ NISMO VIDJELI: Pjevat će na Sanremu, a pridružit će mu se i Mihajlović; ‘Zamislite nas, kao dva ciganina’

Ibrahimović je u utorak navečer izašao na pozornicu kultnog festivala uz narodnjački hit ‘Jutro je’, kojega izvodi Nada Topčagić.

