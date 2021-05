IBRAHIMOVIĆ DOZNAO NAJGORE MOGUĆE VIJESTI: ‘To je jako tužno za Zlatana, kao i za nas. Nadam se da će biti dobro’

Švedska nogometna zvijezda Zlatan Ibrahimović (39) pauzirat će najmanje šest tjedana zbog ozljede lijevog koljena, prenosi talijanska Gazzetta dello Sport.

Napadač Milana ozlijedio se u utakmici protiv Juventusa 9. svibnja.

Šveđanina je pregledao liječnik Volker Musahl, koji mu je radio operaciju križnih ligamenata zbog čega je Ibrahimović odmarao između travnja i studenog 2017. godine, kada je bio član Manchester Uniteda.

Sweden have decided that Zlatan Ibrahimovic will NOT take part to the Euros. After the announcement of the conservative therapy needed by Zlatan to recover after his knee injury, he’ll be OUT of the Euros. Official. 🇸🇪🚨 #Sweden #Ibrahimovic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2021