I POZNATA ATLETIČARKA ZGROŽENA NOVOM MUČNOM PRIČOM HR SPORTA: Višestrukoj rekorderki nanesena velika nepravda

Željela je sama financirati sve, nije bilo razumijevanja

Iako je ispunila normu hrvatska atletičarka Paola Borović nije otputovala s reprezentacijom na Univezijadu u Napulj, koja je počela ovog ponedjeljka. Razloge u takvom raspletu situacije pronašla je u Hrvatskom atletskom savezu. Svoje viđenje stvari iznijela je putem Facebooka.

“Danas počinje atletika na Univerzijadi u talijanskom gradu Napulju. Neovisno što sam imala dvije norme i što sam sama ponudila financiranje kompletnog natjecanja Hrvatski atletski savez nije mi pružio priliku da nastupim. Prije oko 3 mjeseca došla sam osobno u savez i pitala hoće li atletičari nastupiti na Univerzijadi ove godine s obzirom da o samom natjecanju savez nije objavio ni jednu jedinu rečenicu. Rečeno mi je: ,,naravno da hoće” te da je savez odlučio voditi 3 atletičara jer je to kvota kojoj je plaćeno“, započela je i nastavila.

Posljednja prilika

“Kako mi je ove godine zadnja prilika za nastup pitala sam mogu li sama financirati SVE. Rekli su mi kako ne mogu odgovoriti na to pitanje jer savezv komunicira samo službeno i moj klub treba poslati službeni dopis. Nakon što je klub uputio dopis stigao je odgovor od saveza u kojem piše kako savez nije računao na mene jer moj trener nije stavio u plan i program to natjecanje. Ujedno to je i jedini dio dopisa koji se odnosio na mene osobno, ostali, puno veći dio, odnosio se na mog trenera, kao da on ide skakati, a ne ja. Međutim, nakon toga se ispostavilo da nitko od atletičara nije imao Univerzijadu u planu i programu već je izbornik OSOBNO (toliko o službenosti) zvao atletičare i nudio im put na Univerzijadu o svom ili trošku kluba“, poručila je pa se potom detaljnije predstavila.

Izvrsna studentica

“Ne volim pisati o sebi, ali napisati ću. Nedavno sam položila zadnji ispit na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 5 godina u roku, prosjek 4.44. U sklopu fakulteta već 5 godina sam članica Hrvatske studentske asocijacije gdje sam proglašena i najboljom članicom za 2018. godinu. Organizirala sam brojne konferencije na kojima je sudjelovalo više od 1000 mladih i ambicioznih studenata. Dobitnica sam Dekanove nagrade za projekt Business u sportu koji je u tri godine okupio najveća imena hrvatskog sporta. I ne planiram stati na ovom.

Vlasnica deset rekorda

Što se tiče atletike od 2010. godine kontinuirano nastupam za Hrvatsku reprezentaciju u skoku u dalj i troskoku. Nikad nisam otkazala nastup iako su ponekad putovanja bila daleka, autobusom preko 18 sati, dok su drugi nalazili broje isprike ja sam skakala i dalj i troskok. Za mene je nastup za reprezentaciju jedan od najdražih i uvijek najbolje rezultate postignem upravo na tim natjecanjima.

Uz sve to preko 57 puta sam bila prvakinja države, pojedinačno, vlasnica sam 10 hrvatskih rekorda, nedostaje mi još samo državni rekord u troskoku da budem vlasnica apsolutno svih državnih rekorda u toj disciplini. Ne znam postoji li ijedan hrvatski atletičar ili atletičarka koja ima sve rekorde u jednoj disciplini u dvorani i na otvorenom u svim kategorijama, ja sam jako blizu. Medalja na zadnjoj Univerzijadi bila je 13.58 ja sam ove sezone u dvorani nakon ozljede skočila 13.55, a sezonu na otvorenom otvorila sam s 13.52.

I neovisno o svemu nabrojanom nisu mi omogućili da odem u Napulj, iz jednog jedinog razloga zbog kojeg me savez već 5 godina sustavno sabotira, a to je jer me trenira Siniša Ergotić. Nikad nisam tražila ništa više od onog što zaslužujem svojim rezultatima. Univerzijada će uvijek ostati moj neostvareni san. Nepravda koja mi je nanesena se ne može ispraviti, ali želim da se zna. Ne želim šutjeti, ne želim da se ovakve stvari dogode nekom drugom. Mladim i ambicioznim ljudima se ne lome krila, njima se daje vjetar u leđa. Vidimo se na zaletištu”, završila je.

Reakcija Ivane Brkljačić

Na njezinu objavu reagirala je proslavljena hrvatska atletičarka Ivana Brkljačić. Nekadašnja bacačica kladiva i hrvatska rekorderka bila je pritom bez dlake na jeziku

“Žao mi je jako. Da si član AK Agram ne bi imala taj problem. Nevjerojatno da Savez nema jasne kriterije za ispunjavanje normi koje su također trebali oni sami navesti u svom planu”, poručila je Brkljačić.

Hrvatski atletski savez još uvijek se nije oglasio po ovom pitanju.