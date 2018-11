I DINAMOVI JUNIORI OSIGURALI EUROPSKO PROLJEĆE: Mladi Modri srušili Kazahstance za veliki uspjeh u Ligi prvaka

Ždrijeb Play-offa na rasporedu je 17. prosinca, dok će se utakmica odigrati 19. ili 20. veljače 2019. godine.

Nakon prve momčadi Dinama koja je osigurala nastavak natjecanja u Europskoj ligi, europsko proljeće osigurala je i juniorska momčad ‘modrih’ i to u Ligi prvaka. Mladi nogometaši Dinama u uzvratnom su susretu 2. kola juniorske Lige prvaka na stadionu Hitrec Kacian pobijedili kazahstansku Astanu sa 3-1 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Momčad Igora Jovičevića je izborila plasman u play-off rundu u kojoj će igrati protiv jedne od osam drugoplasiranih momčadi iz dijela natjecanja gdje igraju klubovi iz grupne faze Lige prvaka (UEFA Champions League path). Igrat će se na jednu utakmicu 19. ili 20. veljače.

Šipoš briljirao

S obzirom da prva momčad Dinama ove sezone nije izborila nastup u Ligi prvaka, mlada momčad ‘modrih’ nastupa u “Domestic Champions path” dijelu natjecanja. U tom dijelu sudjeluju juniorski prvaci 32 najbolje rangirana nacionalna saveza UEFA-e. Dinamova momčad je u prvom kolu bila bolja od rumunjskog juniorskog prvaka Viitorul Constante, dok je ždrijeb drugog kola donio ogled protiv Astane.

U slučaju pobjede u play-off rundi, Dinamo bi se plasirao u osminu finala u kojem će igrati protiv jedne od prvoplasiranih momčadi iz grupne faze ‘UEFA Champions League path’. Nakon toga slijedi četvrtfinale, dok će se završnica (polufinale i finale) igrati u jednom tjednu u travnju 2019. Prošle sezone juniorsku Ligu prvaka osvojila je Barcelona pobjedom protiv Chelsea (3-0).

Najbolji igrač utakmice bio je Leon Šipoš koji je bio umiješan u sva tri gola ‘modrih’. Šipoš je već u 24. sekundi utakmice zabio za 1-0. Mario Ćuže je pucao s ruba kaznenog prostora, njegov udarac je blokiran, a najbolje je reagirao Šipoš poslavši loptu ispod vratara Saenka u mrežu.

Prije odlaska na odmor Dinamo je zabio još jedan pogodak. Šipoš je izborio najstrožu kaznu nakon duela s vratarom Saenkom, a stoper Bartol Franjić preciznim udarcem realizirao je jedanaesterac za 2-0. Gosti su smanjili u 49. minuti, nakon kornera s lijeve strane na drugoj vratnici Mazhit je poslao loptu u mrežu.

Brza kontra

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je u 77. minuti Dino Kapitanović nakon brze kontre. Kapitanović je prvo proigrao Šipoša koji je došao do lopte prije istrčalog vratara, te dodao do Marija Ćužea koji je pucao na prazna vrata, ali je njegov udarac s crte odbio Žumadilov. Lopta je ponovo došla do Kapitanovića koji je zabio za konačnih 3-1.

Ždrijeb Play-offa na rasporedu je 17. prosinca, dok će se utakmica odigrati 19. ili 20. veljače 2019. godine.