I BJELORUSIJA OGODILA NOGOMETNE UTAKMICE ZBOG KORONAVIRUSA: Zaraženi su nogometaši dvije momčadi?

Jedna utakmica elitnog razreda bjeloruskog nogometa i jedna drugoligaška utakmica odgođene su zbog sumnje u slučajeve COVID-19, objavio je u ponedjeljak Bjeloruski nogometni savez.

U JEDNOJ EUROPSKOJ ZEMLJI NOGOMET SE IGRA KAO DA JE SVE NORMALNO: ‘Iskreno, nitko ne zna što raditi u ovoj situaciji’

Bjelorusija je do sada bila jedina zemlja u Europi u kojoj se igra nogomet usred pandemije koronavirusa. Prije dva dana krenulo je i prvenstvo Farskih Otoka.

Belarus continues to defy measures taken in neighbouring countries against the spread of Covid-19 – with the president instead advising the population drink vodka and use saunashttps://t.co/jGN7hzv616

— ITV News (@itvnews) May 3, 2020