‘HTJELA SAM GA UBITI’: Isplivale mračne tajne obitelji slavnog napadača, Icardi je prolazio kroz pravi pakao

Que este año mi cumple va a ser diferente? Seguro! Pero el amor de los míos y de toda la gente maravillosa que ha llegado a mi vida en estos meses no me está faltando..y les juro que con eso soy la mujer más agradecida y feliz del mundo💜 No voy a decir que espero que mis 25 vengan cargados de nada porque de que sean inolvidables me voy a encargar yo con mis locuras, defectos y virtudes.. y así voy a seguir creciendo y convirtiéndome en la mujer que quiero ser🤞🏻 Les agradezco milloneeeeees a todas las personas que tomaron un ratito de su tiempo en felicitarme, me siento muy arropada y querida, se los digo de corazón✨ Y nada, qué más? WELCOME 25🌈🧜🏻‍♀️🌹⚡️