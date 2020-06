HSV PROZVAO SVOJE IGRAČE NAKON DEBAKLA: Klub ih dodatno ponizio nakon neviđene sramote; ‘Ako njih ne možete pobijediti…’

Bivši europski nogometni prvak HSV propustio je priliku izboriti plasman u dodatne kvalifikacije Bundeslige nakon što je u posljednjem kolu druge lige na svom travnjaku izgubio sa 1-5 od Sandhausena.

KATASTROFA KULTNOG NJEMAČKOG KLUBA: Na svojem terenu primili pet golova i uprskali priliku za Bundesligu

Hamburgu je u posljednjih 90 minuta sezone bio dovoljan i bod kako bi osigurali treće mjesto, međutim momčad Dietera Heckinga je doživjela debakl.

Nakon te utakmice HSV je na Twitteru uputio oštru poruku svojim nogometašima i prozvao ih zbog neuspjeha.

If you can't beat Sandhausen at home, then you don't deserve to play in the promotion play-off.

Congratulations to Heidenheim. We can't put our disappointment into words.#nurderHSV #HSVSVS pic.twitter.com/8mgfhWD3Zg

— HSV English (@HSV_English) June 28, 2020