Aktualni svjetski prvaci Francuzi otvorili su nastup u Ligi nacija gostujućom pobjedom protiv Švedske sa 1-0, a sada “Tricolore” u utorak očekuje domaći ogled protiv Hrvatske koja je teško stradala u Portugalu izgubivši sa 1-4.

NIJE MOGLO GORE ZA HRVATSKU: Francuzi su pobijedili i zakucali nas na samo dno ljestvice

Francuze je do pobjede odveo pogodak Mbappea u 41. minuti, a za svjetske prvake je u zadnjim trenucima susreta Griezmann promašio kazneni udarac.

“Ne možemo reći da smo imali briljantnu utakmicu. Sasvim sigurno nije bilo savršeno, ali igrali smo ozbiljno,” kazao je izbornik svjetskih prvaka Didier Deschamps.

“Naš sustav igre je prilično dobro funkcionirao, ali mogli smo igrati bolje napadački,” rekao je za francuski TV kanal M6.

Pogodak odluke zabio je sjajni napadač PSG-a Kylian Mbappe.

“Volim biti bliže golu, to me čini sretnim. Mislim da smo igrali u sustavu koji odgovara karakteristikama i ostalih igrača u momčadi, a mi ćemo raditi na njemu kako bi to još bolje uspjelo”, rekao je.

Idući nastup Francuska ima u utorak na Stade de Franeu protiv Hrvatske. Deschamps je najavio kako će ‘miksati sastav’.

“Napravit ću puno promjena u sastavu jer je teško pratiti ovaj ritam. Možda se to kosi s kohezijom i automatizmima u momčadi, ali mislim da nemam izbora,” poručio je.