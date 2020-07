HRVATSKI TRENER ZA KOJIM TALIJANI LUDUJU PROGOVORIO O BUDUĆNOSTI: Rekao je kakva je točno situacija u ovom trenutku

Hrvatski trener Ivan Jurić u razgovoru s novinarima nakon posljednje utakmice svoje Verone, poraza od Rome, rekao je da još uvijek nije siguran hoće li voditi tu ekipu i sljedeće godine jer mu aktualni ugovor istječe na kraju ove sezone.

JURIĆ JE HIT TRENER U ITALIJI, HOĆE LI OSTATI U VERONI? Ponuđen mu je novi ugovor, no za njega je zainteresiran i jedan poznati klub

“Nisam još ništa odlučio, još uvijek razgovaramo”, rekao je Jurić o svojoj budućnosti.

Ivan Juric admits European football is out of #Verona’s reach as he continues to mull over his future https://t.co/6lEmYvpZOT #HVFC #RomaVerona #SerieA pic.twitter.com/Y1EUA5FhPh

