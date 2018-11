U četvrtak će u 12.30 sati biti održan ždrijeb za finalni obračun hrvatskih i francuskih tenisača.

Teren je odličan, ali rasvjetu još moraju popraviti”, dojam je najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića dva dana prije početka finalnog obračuna protiv Francuske u Lilleu, nakon što su naši reprezentativci prvi put trenirali u velebnom zdanju stadiona Pierre Mauroy, gdje će se od petka do nedjelje boriti protiv aktualnih pobjednika Davis Cupa i 25.000 domaćih navijača.

“Konačno smo dočekali dolazak na taj teren. Stvarno je fascinantan. Možda je šteta što nismo imali jedan dan više, jer je stvarno drugačiji nego onaj u dvorani u kojoj smo trenirali. Podloga je slična, odlično napravljena, ali veličina prostora je drugačija, ali nadam se da taj jedan dan neće igrati ulogu”, istaknuo je izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan u srijedu navečer, razgovarajući s predstavnicima hrvatskih medija u predvorju hotela u kojem je naša reprezentacija smještena.

Čilićeve pohvale

“Teren je vrlo sličan kao na Roland Garrosu. Mislim da je ovo jedan od najboljih terena na kojima smo igrali”, pohvalio je Marin Čilić domaćine, a onda ipak našao i zamjerke:

“Dosta je čudno, meni je najgore bilo radi svjetala. Nije se dobro vidjelo u kutovima, a imao sam i nekih takvih situacija tijekom godine. Vid je dobar, vid je sokolovski, ali trebaju biti uvjeti na pravoj razini, pošto je finale. Žalili smo se, provjeravali su i svjetlo u nekim dijelovima terena nije po normama, nije dobro za igru. To moraju popraviti.”

Nogometni stadion koji se po potrebi pretvara u dvoranu, u kojem će Francuzi po treći put igrati za veliki srebrni pehar, ima svoje specefičnosti na koje će se naši tenisači trebati što prije adaptirati.

Drugačiji uvjeti

“Stadion je teško zatvoriti, protok zraka je stalan, tako da su po terenu drugačiji uvjeti. Treba se priviknuti na taj prostor, te grijalice, narančaste lampe koje gledaš dok serviraš, koje nisu uobičajene. Danas nismo imali s tim problema i nadam se da neće biti.”

Impresioniran terenom bio je i ponajbolji svjetski igrač u paru, Splićanin Mate Pavić.

“Teren je dosta velik, malo veći nego što je uobičajeno. Ambijent je drugačiji nego sve teniske dvorane i arene. Teren je iznenađujuće dobar, s obzirom da su ga tek jučer napravili.”

Krajanu, Čiliću, Ivanu Dodigu i Franku Škugoru ovo će biti drugi napad na veliki trofej. Najdugovječniji hrvatski izbornik kroz godine na klupi dobro je upoznao svoje igrače i zna ‘kako dišu’.

Tko će biti zadnji pobjednik?

“Možda se osjeća malo više nervoze nego što je to bilo do sada, ali to je normalno. Ovo je finale. Osjeća se naboj, ta velika želja koja nije ista kao u prvom kolu. Svi smo svjesni da bismo ostali zapisani kao zadnji pobjednici Davis Cupa u ovakvom sustavu. Tako da je to još jedan veliki motiv. Svi su željni i svjesni da imamo kvalitetu koja može presuditi na našu stranu”, tvrdi Krajan, a s njegovim se stavom slaže i Mate Pavić.

“Očekujem 2-0 u petak, tako da to dovršimo u subotu i da u nedjelju već možemo biti u Zagrebu.”

Bio bi to doista idealan rasplet za Splićanina koji još uvijek čeka na premijernu pobjedu u Davis Cupu, a i Krajan je potvrdio da nema dvojbe oko kombinacije koju će nominirati za subotnju igru parova.

Dodig i Pavić u paru

“Trenirali smo parove više nego ikada i najbliži sam odluci da igra par iz Zadra, Dodig i Pavić. Dogodio im se taj poraz u Zadru, ali koliko smo imali pobjeda zaredom negdje se morao dogoditi i poraz, Dogodio se u toj kombinaciji. Nakon toga su još igrali jedan turnir u Aziji i osvojili ga, znači da su se još bolje uigrali. Taj poraz iz Zadra ih još više motivira, a pogotovo Matu, koji još nema pobjedu u Davis Cupu, a svi znamo njegovu kvalitetu.”

Pavić je uvjeren da će s druge strane mreže biti Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert.

“To je njihov najbolji par, nemaju razloga zašto bi mijenjali taj par.Osvojili su Roland Garros ove godine, ali mogu igrati na svakoj podlozi jako dobro, isto kao i mi, tako da ne vidim neku njihovu prednost. Očekuje nas još jedan triler u subotu, u petak sigurno neće, je li tako Marine”, uz širok osmjeh je Mate ‘bocnuo’ vođu reprezentacije koji je pomno slušao njegove izjave.

Ako je izvjesno koje ćemo parove gledati u subotu, dosta je neizvjesno protiv koga će Marin Čilić i Borna Ćorić voditi svoje pojedinačne bitke u petak.

Tsonga igra?

“Iz moje perspektive Tsonga će igrati sigurno, a jedino može varirati između Pouillea i Chardyja. Rekao bih da će u petak igrati Pouille i Tsonga”, Čilićevo je mišljenje.

“Mislim da će mijenjati igrače. Mislim da onaj koji će igrati prvi dan, neće igrati treći. Logika govori da ću prvi dan igrati protiv Pouillea, a onda ćemo vidjeti”, rekao nam je Borna Ćorić.

“Očekujem Pouillea i Tsongu. Tsonga je danas trenirao sat i pol i nismo primijetili da ima problema s leđima, o čemu se pričalo u utorak. Ne bih rekao da ga se čuva za nedjelju”, obrazložio je svoj izbor Željko Krajan.

Hrvati favoriti

Za razliku od sudara s Argentincima prije dvije godine u Zagrebu, Krajan ima na raspolaganju jači sastav za Bornu Ćorića i Matu Pavića. Francuzi ne propuštaju svaku priliku za naglasiti kako su Hrvati favoriti u ovom finalu, a naši reprezentativci se ne boje preuzeti tu ulogu.

“Njihova tri najbolja igrača ne igraju, ali još uvijek imaju širinu. Već dvije godine nisu izgubili, a nisu uvijek bili kompletni. Imaju izbornika koji stvarno ‘ima nos’, koji stvarno jako dobro prepoznaje koga u kojoj situaciji postaviti. Osjeća tko može najviše dati i on je sigurno njihova jaka karika. No, imamo igrače koji imaju kvalitetu da mogu ostvariti tu pobjedu i to su već prije pokazali. Dobivali su igrače protiv kojih će igrati ovoga vikenda, tko god bio s druge strane mreže. Ekipa je prava, najjača koju imamo, i moramo vjerovati u pobjedu”, zaključio je Krajan.

Ćorićev najljepši meč

Hrvatska se u Lilleu našla zaslugom Borne Ćorića, koji je prije dva mjeseca pobjedom u pet setova nad Francesom Tiafoeom odveo našu reprezentaciju u finale. Zagrepčanin se još uvijek rado sjeti tog nedjeljnog predvečerja u Zadru.

“To mi je bio jedan od najljepših mečeva u životu. Sve je bilo nekako epski. Svi su već bili umorni, padao je mrak, još jedan gem i meč bi bio prekinut, nastavak bi bio u ponedjeljak. Baš je bilo spektakularno. Do kraja života će mi ostati u jednom od najljepših sjećanja.”

U subotu ili nedjelju svojim sjećanjima može dodati još jedno koje će ostati za sva vremena.

“Ovo je šlag na tortu odlične sezone. Bilo bi super da osvojimo, radi Hrvatske, radi naših ljudi, toliko dugo čekamo, imamo odličan tim, kvalitetan, i stvarno bi bila šteta da ne osvojimo. Na papiru smo blagi favoriti, ali to ništa ne znači kad se izađe na teren.”

Ždrijeb u četvrtak

Nedovoljno oporavljen od operacije koljena, Borna nije mogao pomoći protiv Argentinaca u Zagrebu, što mu je teško palo. Danas će biti u ulozi koju je želio već prije dvije godine, ali ne osjeća zbog toga veću odgovornost.

“Dvije godine sam stariji, drugačiji sam igrač, dosta sam toga prošao i naučio. Malo sam i sazrio. Mislim da smo jedan odličan tim i da svatko ima neku odgovornost. Ne mislim da je na meni nešto veća. Svatko ima neki svoj djelić odgovornosti”, zaključio je Ćorić.

U četvrtak će u 12.30 sati biti održan ždrijeb za finalni obračun hrvatskih i francuskih tenisača, kada ćemo doznati konačnu odluku Yannicka Noaha. Hoće li čuvati Jo-Wilfrieda Tsongu ili će ga gurnuti na teren u petak. Hoće li Chardy dobiti priliku ili će Lucas Pouille biti francuski broj 1, kao što je na papiru. U hrvatskom taboru dvojbi nema, što može biti velika prednost, dovoljna da se anulira prednost koju imaju domaći tenisači – poznat ambijet i navijački huk s tribina Pierre Mauroya.