HRVATSKI TENISAČ NAKON BIZARNOG RASPLETA NEĆE IGRATI POLUFINALE NA ATP FINALU U LONDONU: Za sve je kriv rezultat u drugom meču

Hrvatski tenisač Mate Pavić s Brazilcem Brunom Soaresom nije se uspio plasirati u polufinale ATP završnice u konkurenciji parova u Londonu.

Hrvat i Brazilac ostali su bez polufinala u bizarnoj kombinaciji jer je španjolsko-argentinski par Marcel Granollers – Horacio Zeballos predao austrijsko-francuskoj kombinaciji Jurgen Melzer- Edouard Roger-Vassellin kod 6-6 u prvom setu. Granollers je ozlijedio rame i nije mogao nastaviti meč.

🇦🇹 @jojomelzer & @ERogerVasselin 🇫🇷 defeat Granollers & Zeballos after Granollers retires due to injury at 6-6 in the first set.

They have qualified for the semi-finals with this win.#NittoATPFinals pic.twitter.com/xW8PkCsyyW

— ATP Tour (@atptour) November 20, 2020