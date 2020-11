HRVATSKI TENISAČ ĆE SE BORITI ZA TITULU: Pavić paru sa Soaresom ušao je u finale Mastersa u Parizu

U finalu će u nedjelju igrati protiv kanadsko-poljske kombinacije

Splićanin Mate Pavić i brazilski tenisač Bruno Soares plasirali su se u finale parova na ATP turniru Masters 1000 serije u Parizu nakon što su u subotu u polufinalu svladali Austrijanca Juergena Melzera i Francuza Edourda Rogera-Vasselina sa 6-3, 7-6 (4) poslije sat i 24 minute igre.

Pavić i Soares, osvajači US Opena i finalisti Roland Garrosa, u prvom setu imali su samo jednu priliku za “break”, u šestom gemu, i uspjeli su je iskoristiti, a to je bilo dovoljno da osvoje set.

Hrvatsko-brazilski par rano je došao do prednosti “breaka” u drugom setu i kod vodstva 5-4 servirali su za meč. No, Vasselin i Melzer uzvraćaju “breakom” i set je otišao u tie-break u kojem su uspješniji bili Pavić i Soares.

U nedjeljnom finalu će igrati protiv kanadsko-poljske kombinacije Felixa Augera Aliassimea i Huberta Hurkacza, koji su u prvom polufinalu dobili Poljaka Lukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela sa 6-2, 1-6, 10-5.