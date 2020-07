U svoje vrijeme bio je najbolji svjetski rukometaš

Proslavljeni hrvatski rukometaši Petar Metličić i Patrik Ćavar osvrnuli su se na svoje velike karijere te su otkrili neke dosad nepoznate detalje. Jedna od tema tijekom njihova gostovanja u podcastu Sportkluba bilo je i Svjetsko prvenstvo u Portugalu 29003. kada je Hrvatske stigla do zlata.

“Nije nam bilo na kraj pameti da ćemo osvojiti to prvenstvo jer smo prvenstvo prije bili jako slabi. Sjećam se tog poraza od Argentine i to je bio veliki udarac. Poslije toga smo igrali sa Saudijskom Arabijom i na poluvremenu je bilo loše i opet smo gubili. Međutim, uspjeli smo tu utakmicu pobijediti i na kraju se sve otvorili i otišli smo do zlata. Zaista se taj rezultat dogodio iz ničega. Možda će se netko naljutiti, ali to Svjetsko prvenstvo je zaista bila senzacija. Olimpijske igre su bile drukčije jer smo došli puno ozbiljniji i pomeli smo sve na toj Olimpijadi”, kazao je Metličić. Ćavar pak nije nastupio zbog ozljede.

Hvali Metličićevu generaciju

“Pero i njegova generacija bila je predobra da ne bi eksplodirali. Zaista su bili jako dobri i zasluženo su to sve osvojili. Ja sam isto trebao biti dio te priče, ali sad ću vam reći zašto nisam. Oko tridesete godine su se zaredale ozljede, istegnuće mišiće, istegnuće vlakana, baš one ozljede koje pokazuju veliku istrošenost. Prije Portugala sam pričao s čelnicima HRS-a i rekao da moje tijelo više ne može podnijet taj napor. Zbog istog razloga sam otišao iz Barcelone dvije godine prije kraja nevjerojatno bogatog ugovora. Uspio sam smanjiti ritam s 80 utakmica s klubom i reprezentacijom na 35 kada sam prešao u Granollers jer mi je bilo jako teško zbog ozljeda”, kazao je Ćavar.

“Sjećam se prvenstva u Francuskoj gdje je Pako nama bio kao Bog. Igrao je u onoj Barceloni gdje je malo stranaca igralo, to samo mogu veliki. Stvarno nam je bio uzor u ponašanju i igri i mogu reći da smo zbog tih dobrih učitelja napravili tako velike rezultate”, dodao je Metličić te je otkrio da mu je protiv Omeyera bilo teško igrati, ali ne smatra da je on bio presudni faktor u ogledima Francuske i Hrvatske.

O Omeyeru

“Koliko god on bio dobar golman, mislim da je bilo presudno što su oni ipak bili nevjerojatno čvrsta momčad dok smo mi bili nešto lepršaviji. Omeyer je puno branio baš zbog njihove fantastične obrane”, rekao je Metličić.

“Meni nije jasno kako je Omeyer uvijek protiv Hrvatske nenormalno branio? Kao da se nadrogirao baš protiv Hrvatske. Pero objasni mi to molim te?”, zapitao se Ćavar.

“Uvijek imaš nekog protiv kog voliš igrati i očito je da smo mi Omeyeru bili mušterija te je volio igrati protiv nas. Mogu reći da smo mi takav osjećaj imali protiv Njemačke koji su nama bili mušterija”, poručio je Metličić.