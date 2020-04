Filipović je u obraćanju fanovima pojasnio u kakvom je odnosu sa Soldićem

Nikakvog sukoba nema. Vrhunski je borac i mogao bi napraviti veliku karijeru. Bio mi je prijatelj, ali se sukobio s nekim momkom iz Slovenije i počeli su se prozivati na vulgaran način. Bilo je psovanja majke… Izbrisao sam ga jer nisam mogao gledati ako se stalno prepire na naslovnici

CRO COP: ‘Conora bih prebio s litrom Stocka u sebi, Miočić je pravi šampion, a njega sam izbrisao s Facebooka…’

Tim je riječima, među ostalim, Mirko Filipović pojasnio svojim fanovima zašo više na Facebooku nije prijatelj s hrvatskim MMA borcem Robertom Soldićem. Dva dana kasnije stigao mu je odgovor.

“Evo dobio sam dosta poruka od vas i naravno video gdje je Cro Cop rekao mišljenje o meni. I vi tražite odgovor od mene:

Jako ga cijeni

A evo što ja mislim, a mislim da svatko ima pravo reći svoje mišljenje. Istina, on meni može biti otac tako da u nikakve sukobe nismo ulazili i ja njega cijenim. On je za nas sve legenda sporta koji se zove MMA. Nemam što tu dodati. Ljudi koji me poznaju znaju da nisam egoist i da nisam smrad od čovjeka, ali po Cro Copovom pričanju mislit će svašta nakon videa.

HRVATSKI ROBOCOP POKAZAO ZAŠTO JE PRVAK: Pogledajte Soldićev senzacionalni udarac koji je oduševio publiku

Ljudi koji su veće legende u MMA sportu od Cro Copa su mi čestitali na borbama i dali mi motivacije za rad. Ali to što se tiče Facebooka da me je izbrisao, to stvarno ne znam zašto. Mislim da je tražio bilo kakav razlog da me makne, tako da bolje da me nije ni prihvatio. Svako dobro i pozdrav”, poručio je putem Instagrama aktualni KSW-ov prvak u velter kategoriji.