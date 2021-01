HRVATSKI REPREZENTATIVAC ZAMIJENJEN NAKON SAMO 45 MINUTA IGRE: ‘Nije mogao doći do zraka’

Pongračić je prošle godine prebolio mononukleozu i koronavirus, a na utakmici je zamijenjen jer se loše osjećao nakon prvih 45 minuta

Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić odigrao je samo poluvrijeme u jučerašnjem susretu Wolfsburga protiv Uniona iz Berlina.

Pongračić je prošle godine prebolio mononukleozu i koronavirus, a na utakmici je zamijenjen jer se loše osjećao nakon prvih 45 minuta.

“Marin nije mogao doći do zraka. Držao je ruke na koljenima svako malo u prvom poluvremenu. To je nešto što se obično događa u sudačkoj nadoknadi utakmica, a njemu se to dogodilo u prvih 15 minuta. Nije 100 posto spreman”, rekao je trener Wolfsburga Oliver Glasner.

Prije utakmice Pongračić je dobio dozvolu za nastup, ali u klubu su znali da nije potpuno spreman. Trener ga je odlučio koristiti od prve minute zbog problema s ozljedama i zaraženim nogometašima.